​​​​​​​З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі

Відповідальність за події у Брянській області взяли на себе російські добровольці

Представники "Російського добровольчого корпусу" записали відео із села Любечани, де, як запевняли пропагандисти рф, помітили "українську ДРГ". Російські добровольці закликали співвітчизників повставати проти путіна.

Про це повідомив сам "Російський добровольчий корпус".

Відеозвернення "диверсантів"

На Telegram-каналі "Російського добровольчого корпусу" (РДК) з’явився відеозапис, на якому два представники цього військового формування.

Вони заявили, що ніяких "українських ДРГ" в Брянській області немає, є представники РДК, які перейшли державний кордон росії, щоб воювати з путінським режимом.

Докази перебування в рф

Представники РДК записали відео біля фельдшерсько-акушерського пункту у селі Любичани, аби підтвердити, що вони перебувають саме на території росії, у Брянській області.

Російські добровольці, які на театрі воєнних дій ведуть боротьбу проти путінської армії, закликали своїх співвітчизників підтримати їхній рух і повстати проти нинішнього кремлівського режиму.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, вранці російські медіапропагандисти заявили про те, що на території Брянської області діє “українська диверсійно-розвідувальна група”.

Пишуть, що “диверсанти” нібито обстріляли легковий автомобіль. Крім того, медіапропагандисти країни-агресора заявили про атаку “української ДРГ” на шкільний автобус.

Йшлося також про захоплення заручників у одному із сіл Брянської області.

Пізніше пропагандисти рф заявили, що "українці" нібито підірвали підстанцію і газову станцію, а також ведуть бій у селищі Сушани.

Коментарі російської влади розділилися — у ФСБ заявили, що зайнялися ліквідацію "української ДРГ", а в адміністрації Брянської області неофіційно запевняють, що усі чутки про заручників і підірвані об’єкти інфраструктури є вигадками України.

Фото з відкритих джерел