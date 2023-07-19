З'явилося відео ліквідації російського командира з позивним "Ташкент"

Російський командир Денис Іванов. Фото: росЗМІ

В Україні було ліквідовано командира однієї з російських бригад Дениса Іванова. Він відомий під позивним "Ташкент".

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

Читайте також:

Як ліквідували Іванова

Зазначається, що військовослужбовець РФ загинув від удару дрону-камікадзе, коли їхав у машині.

Українська 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" показала відео з дрона, який підлітає до автівки, яка їде польовою дорогою. Коли дрон підлетів до машини, то запис різко обірвався, тому зрозуміло, що було вдале влучання в ціль.

"Хто вбив "Ташкента"?", — запитали риточно в бригаді.

Також відомо, що "Ташкента" російські ЗМІ використовували для висвітлення пропаганди. Відома пропагандистка Ольга Скабєєва називала його "легендарним комбригом" та передавала "привіт".

Що відомо про окупанта

За інформацією сайту "Миротворець", Денису Іванову було 44 роки, він воював в Україні з початку вторгнення РФ. "Ташкент" був командиром російської 138-ї гвардійської Красносільської ордена Леніна Червонопрапорної окремої мотострілецької бригади.

Нагадаємо, раніше бійці 47 ОМБР професійно знищили в одному бою одразу два російські танки на M2 "Бредлі". Росіяни застосовували все, що мали, для того, аби знищити західну техніку, проте перемогти українських оборонців не вдалося.