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Появилось поразительное видео, как дроны-камикадзе уничтожают вражескую технику

30 июля 2023 13:29
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Появилось поразительное видео, как дроны-камикадзе уничтожают вражескую технику.
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео 72 ОМБр им. Черных Запорожцев
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Подразделения 72 ОМБр им. Черных Запорожцев благодаря дронам-камикадзе успешно попали во враждебные цели. Российские оккупанты продолжают терять живую силу и свою технику.

Об этом сообщил первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк.

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"Попадание в цель дронами-камикадзе — это колоссальная командная работа, с которой успешно справляются подразделения 72 ОМБр им. Черных Запорожцев. Противник ощущает последствия на себе!", — написал генерал-лейтенант.

Успешная работа дронов

Всего за неделю спецназовцы СБУ с помощью дронов уничтожили кучу российской техники, в том числе и ТОС "Солнцепек". Кроме того, бойцам удалось ликвидировать 255 оккупантов.

Напомним, Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предложенных курсов популярны на рынке труда профессии, среди них и операторы дронов.

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