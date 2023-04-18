Признание "вагнеровцев" в убийствах 20 детей: прокуратура просит свидетелей откликнуться

Наемник частной военной компании "Вагнер". Фото: российские СМИ

После обнародования резонансного признания боевиков российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнера" в убийствах 20 детей в Бахмуте и Соледаре украинские ювенальные прокуроры открыли уголовное производство. Прокуроры призывают людей, владеющих информацией по этому преступлению, предоставить показания правоохранителям.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Читайте также:

Начало расследования

Как отмечается в сообщении, Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование по фактам нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

"В ходе мониторинга средств массовой информации прокурорами обнаружено видео, в котором представители так называемой ВЧК "Вагнер" признаются в убийствах 20 украинских детей во время пребывания на территории городов Бахмута и Соледара. По словам "вагнеровцев", приказы по уничтожению мирного населения они получали непосредственно от руководителя незаконного вооруженного формирования Евгения Пригожина", — напоминают в прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств указанных правонарушений. В частности, проверяется причастность к этим преступлениям двух лиц, идентифицированных в СМИ как граждан РФ и Азербайджана.

Досудебное расследование продолжается.

Поиск свидетелей

"Если вы стали свидетелем указанного военного преступления РФ или у вас есть дополнительная информация, присылайте ее по электронной почте: [email protected]", — призвали в прокуратуре.

Напомним, бывший заключенный Алексей Савичев, воевавший в ЧВК "Вагнер", рассказал о расстреле мирных жителей в Бахмуте в феврале 2023 года. Зафиксированные на видео показания экс-вагнеровца опубликовал российский правозащитный ресурс. Как утверждает наемник, часть из расстрелянных были подростками от 15-17 лет.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человек Дмитрий Лубинец отреагировал на признание "вагнеровца" в убийстве детей в Бахмуте и Соледаре. Он подчеркнул, что слова россиянина должны быть зафиксированы и проверены, а рассказывающие их — идентифицированы. Офис Генпрокурора уже приступил к расследованию.