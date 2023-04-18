Зізнання "вагнерівців" у вбивствах 20 дітей: прокуратура просить свідків відгукнутися

Найманець приватної військової компанії "Вагнера". Фото: російські ЗМІ

Після оприлюднення резонансного зізнання бойовиків російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнера" у вбивствах 20 дітей у Бахмуті та Соледарі українські ювенальні прокурори відкрили кримінальне провадження. Прокурори закликають людей, які володіють інформацією щодо цього злочину, надати свідчення правоохоронцям.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

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Початок розслідування

Як зазначається у повідомленні, Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушень законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

"У ході моніторингу засобів масової інформації прокурорами виявлено відео, у якому представники так званої ПВК "Вагнер" зізнаються у вбивствах 20 українських дітей під час перебування на території міст Бахмута та Соледара. За словами "вагнерівців", накази щодо знищення мирного населення вони отримували безпосередньо від керівника незаконного збройного формування Євгена Пригожина", — нагадують у прокуратурі.

У відомстві зазначають, що наразі проводяться першочергові слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення усіх обставин вказаних правопорушень. Зокрема перевіряється причетність до цих злочинів двох осіб, ідентифікованих у ЗМІ як громадян РФ та Азербайджану.

Досудове розслідування триває.

Пошук свідків

"Якщо ви стали свідком вказаного воєнного злочину РФ або у вас є додаткова інформація, надсилайте її на електронну пошту: [email protected]", — закликали у прокуратурі.

Нагадаємо, колишній в'язень Олексій Савічов, який воював у ПВК "Вагнер", розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Зафіксовані на відео свідчення екс"вагнерівця" опублікував російський правозахисний ресурс. Як стверджує найманець, частина з розстріляних були підлітками віком від 15-17 років.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людин Дмитро Лубінець відреагував на зізнання "вагнерівця" у вбивстві дітей у Бахмуті та Соледарі. Він наголосив, що слова росіянина мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх — ідентифіковані. Офіс Генпрокурора вже розпочав розслідування.