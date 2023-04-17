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Лубінець відреагував на зізнання "вагнерівця" у вбивстві дітей: прокуратура розпочала розслідування

17 квітня 2023 20:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Лубінець відреагував на зізнання "вагнерівця" у вбивстві дітей: прокуратура розпочала розслідування
Уповноважений Верховної Ради України з прав людин Дмитро Лубінець. Фото: facebook.com/lubinetsdmytro
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Уповноважений Верховної Ради України з прав людин Дмитро Лубінець відреагував на зізнання "вагнерівця" у вбивстві дітей у Бахмуті та Соледарі. Він наголосив, що слова росіянина мають бути зафіксовані та перевірені, а особи, що розповідають їх — ідентифіковані. Офіс Генпрокурора вже розпочав розслідування.

Про це повідомив Лубінець та офіс Генпрокурора.

Реакція Лубінця на вбивство українських дітей

"Безсумнівно, що в разі підтвердження умисного вбивства російськими військовими українських дітей — потрібно вжити всі необхідні заходи реагування. За воєнні злочини на території нашої країни, винні мають бути справедливо покарані", — наголосив Лубінець.

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Прокуратура розпочала розслідування

В офісі Генпрокурора повідомили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за викладеними фактами за ст. 438 КК України — порушення законів та звичаїв війни. Обставини, зазначені в інтерв’ю, будуть перевірені у межах розслідування кримінальних проваджень, їм буде надана відповідна правова оцінка.

"Також інформуємо, що Офіс Генерального прокурора здійснює процесуальне керівництво у низці проваджень за фактами дій представників так званих приватних військових компаній, що беруть участь у бойових діях на боці Російської Федерації. Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки та Національної поліції України", — йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряються учасники російських ПВК на причетність до ведення війни проти України, посягання на територіальну цілісність та вчинення воєнних злочинів на окупованій території України.

У ході розслідувань було повідомлено про підозру керівнику ПВК "Вагнер" та керівнику одного з його підрозділів за фактами ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України. 

"Окремим учасникам — за фактами вбивств та жорстокого поводження з цивільним населенням (ст. 438 КК України)", — додали в офісі Генпрокурора.

Нагадаємо, колишній в'язень Олексій Савічов, який воював у ПВК "Вагнер", розповів про розстріл мирних жителів у Бахмуті в лютому 2023 року. Зафіксовані на відео свідчення екс"вагнерівця" опублікував російський правозахисний ресурс. Як стверджує найманець, приблизно 10 розстріляних були підлітками віком від 15-17 років.

Також ми писали, що у січні 2023 року найманці ПВК "Вагнер" розстріляли у Бахмуті щонайменше 60 українських військовополонених та російських дезертирів.

Додамо, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на вбивства українських дітей "вагнерівцями". Він наголосив, що це проливає світло на злочини російської армії в Україні. 

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