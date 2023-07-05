Вылет вражеских бомбардировщиков Ту-160 5 июля – что известно

Бомбардировщик Ту-160. Фото: Википедия

В среду, 5 июля, зафиксирован вылет стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В части областей Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

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Воздушная тревога в Украине 5 июля

В среду, 5 июля, в воздушных силах зафиксировали взлет стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В юго-восточных областях начала распространяться воздушная тревога.

Воздушная тревога на Украине 5 июля. Фото: скриншот

В воздушных силах добавили, что тревога в юго-восточных областях связана с активностью вражеской тактической авиации.

Напомним, 4 июля кафиры обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.