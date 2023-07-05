Вылет вражеских бомбардировщиков Ту-160 5 июля – что известно

Взлетели вражеские бомбардировщики Ту-160: в части регионов воздушная тревога
5 июля 2023 09:45
Бомбардировщик Ту-160. Фото: Википедия
В среду, 5 июля, зафиксирован вылет стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В части областей Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
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В среду, 5 июля, в воздушных силах зафиксировали взлет стратегического бомбардировщика РФ Ту-160. В юго-восточных областях начала распространяться воздушная тревога.
В воздушных силах добавили, что тревога в юго-восточных областях связана с активностью вражеской тактической авиации.
Напомним, 4 июля кафиры обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.