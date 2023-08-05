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Взлет истребителя МиГ-31К: в Украине ракетная опасность

5 августа 2023 09:35
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Воздушная тревога 5 августа: В Украине существует ракетная опасность
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Утром, 5 августа, в Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ. 

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Воздушная тревога 5 августа

09:29 в Воздушных Силах сообщили о взлете истребителя с аэродрома Саваслейка.

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Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

09:39 все области в Украине "покраснели".

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Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в пятницу в 13:30 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Была угроза применения баллистики.

К тому же, воздушная тревога звучала вечером, 4 августа.

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