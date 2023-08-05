Воздушная тревога 5 августа: В Украине существует ракетная опасность

Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ

Утром, 5 августа, в Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К.

Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.

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Воздушная тревога 5 августа

09:29 в Воздушных Силах сообщили о взлете истребителя с аэродрома Саваслейка.

Уведомление о тревоге. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

09:39 все области в Украине "покраснели".

Карта тревог. Фото: скриншот

Напомним, что в пятницу в 13:30 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Была угроза применения баллистики.

К тому же, воздушная тревога звучала вечером, 4 августа.