Воздушная тревога 5 августа: В Украине существует ракетная опасность

Взлет истребителя МиГ-31К: в Украине ракетная опасность
5 августа 2023 09:35
Истребитель МиГ-31К. Фото: росСМИ
Утром, 5 августа, в Украине начала распространяться воздушная тревога. Стало известно о взлете истребителя МиГ-31К.
Об этом сообщили в Воздушных Силах ВСУ.
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Воздушная тревога 5 августа
09:29 в Воздушных Силах сообщили о взлете истребителя с аэродрома Саваслейка.
Карта воздушных тревог
09:39 все области в Украине "покраснели".
Напомним, что в пятницу в 13:30 в большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу . Была угроза применения баллистики.
К тому же, воздушная тревога звучала вечером, 4 августа.