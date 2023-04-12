"Слитые" документы Пентагона: СМИ узнали на сколько затянется война в Украине

Последствия войны. Бородянка в Киевской области после оккупации. Фото: Александр Гончаров

Из тайных документов разведывательного управления Министерства обороны США, якобы попавших в интернет, журналисты узнали, что полномасштабная война России против Украины превращается в затяжной конфликт, который продлится "далеко после 2023 года".

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

На сколько затянется война в Украине

Как отмечает агентство, в одном из документов от 23 февраля 2023 года под названием "Битва за Донбасс, вероятно, зайдет в тупик в течение 2023 года" говорится, что Россия вряд ли сможет захватить эту часть восточной Украины.

"Российская кампания истощения сил на Донбассе, скорее всего, зайдет в тупик, что будет препятствовать достижению цели Москвы — захватить весь регион в 2023 году", — отмечают авторы разведывательной оценки.

Также говорится, что эта "тактика уменьшила российские силы и запасы боеприпасов до уровня, который, за исключением непредвиденного восстановления, может истощить российские подразделения и сорвать военные цели Москвы, что приведет к длительной войне после 2023 года".

Кроме того, в документах военной разведки США утверждается, что и у России, и у Украины есть "умеренная" боевая устойчивость — это означает, что обе стороны, вероятно, смогут продолжать воевать еще некоторое время.

Напомним, недавно в социальные сети Twitter и Telegram "слили" засекреченные военные документы США и НАТО. Они детализируют планы по развитию ВСУ перед запланированным контрнаступлением.

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Истинность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Кроме того, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.