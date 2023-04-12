"Злиті" документи Пентагону: ЗМІ дізнались на скільки затягнеться війна в Україні

Наслідки війни. Бородянка Київської області після окупації. Фото: Олександр Гончаров

З таємних документів розвідувального управління Міністерства оборони США, які нібито потрапили в інтернет, журналісти дізналися, що повномасштабна війна Росії проти України перетворюється в затяжний конфлікт, що триватиме "далеко після 2023 року".

Про це пише Reuters.

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Як зазначає агентство, в одному з документів від 23 лютого 2023 року під назвою "Битва за Донбас, ймовірно, зайде в глухий кут протягом 2023 року" йдеться про те, що Росія навряд чи зможе захопити цю частину східної України.

"Російська кампанія виснаження сил на Донбасі, швидше за все, зайде в глухий кут, що перешкоджатиме досягненню мети Москви – захопити весь регіон у 2023 році", — зазначають автори розвідувальної оцінки.

Також йдеться про те, що ця "тактика зменшила російські сили та запаси боєприпасів до рівня, який, за винятком непередбаченого відновлення, може виснажити російські підрозділи та зірвати військові цілі Москви, що призведе до тривалої війни після 2023 року".

Окрім того, в документах військової розвідки США стверджується, що і Росія, і Україна мають "помірну" бойову стійкість — це означає, що обидві сторони, ймовірно, зможуть продовжувати воювати ще деякий час.

Нагадаємо, нещодавно у соціальні мережі Twitter і Telegram "злили" засекречені військові документи США та НАТО. Вони деталізують плани з розбудови ЗСУ перед запланованим контрнаступом.

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Правдивість цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Окрім того, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.