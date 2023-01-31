Еще одни предатели — СБУ задержала двух коллаборантов Сумской области

Задержание коллаборантов

Служба безопасности задержала еще двух российских агентов, которые сдавали ФСБ месторасположение складов с боеприпасами и боевые позиции ВСУ. Мужчинам доложено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Что известно о "деятельности" коллаборантов

По данным следствия, житель Харьковской области с начала войны проживавший в Сумской области, в ноябре 2022 года мобилизовался. Поддерживая пророссийские идеи, он вступил в сговор с сотрудником ФСБ рф.

Проходя службу во рту обеспечения в должности водителя, мужчина систематически посещал места дислокации украинских военных. С помощью мессенджера пересылал ему гугл-координаты местонахождение военнослужащих ВСУ и складов с боеприпасами.

Позже он был передислоцирован на Восток — на территорию Донецкой области. Чтобы избежать разоблачения, собранные данные агент пересылал своему товарищу, передававшему их куратору из ФСБ.

Задержание предателей

По результатам спецоперации стражи порядка их задержали.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры двоим мужчинам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Напомним, недавно Служба безопасности установила личность еще одного российского военного преступника, совершившего умышленное убийство гражданского во время временного захвата части Харьковской области. СБУ установила его учредительные данные и все обстоятельства преступления.

Кроме того, в Тернопольской области сотрудники СБУ задержали российского агента. Человек, завербованный в начале войны, собирал и передавал россиянам координаты электроподстанций.

Также мы писали, что Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника россиян в Харькове. Злоумышленник собирал информацию о местах базирования и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории города.