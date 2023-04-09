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"Зло проиграет": Зеленский отреагировал на российскую ракетную атаку Запорожья

9 апреля 2023 21:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Этой ночью российская армия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Так россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

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"Попадание в дом, жилой дом. Три человека были в нем. Мужчина, женщина и ребенок — девочка, ее звали Ирина, в этом году ей бы исполнилось 11 лет. Она погибла. Муж тоже. Мои соболезнования... Женщина — в тяжелом состоянии сейчас, в больнице, ей оказывается помощь", — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что так государство-террорист проводит это Вербное воскресенье. Так россия ставит себя в еще большую изоляцию от мира, от человечества.

"Каждый светлый христианский праздник учит нас, что мы можем не знать — как, но должны быть уверены, что зло — проигрывает. Должны верить. И мы — верим. Должны приближать проигрыш зла. И мы — приближаем. И мир — вместе с нами "Ежемесячно, еженедельно добавляется поддержка, увеличивается круг тех, кто нас поддерживает, кто поддерживает нашу смелость и нашу веру в жизнь", — подчеркнул глава государства.

Он также подчеркнул, что Вербное воскресенье в следующем году пройдет в мире и свободе для всех наших людей.

Напомним, ночью, 9 апреля, российская армия обстреляла Запорожье ракетами С-300. Есть погибшие и раненые. Всего зафиксировано 50 поврежденных частных домов.

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