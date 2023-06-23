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СМИ узнали, как Россия маскирует один из своих главных кораблей в Черном море

23 июня 2023 13:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СМИ узнали, как Россия маскирует один из своих главных кораблей в Черном море
Российский фрегат "Адмирал Григорович". Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупанты в Крыму боятся атаки украинских беспилотников. Для этого они окрасят свой самый мощный корабль Черноморского флота так, чтобы сбить операторов дронов с толку.

Об этом сообщает издание Naval News.

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Маскировка самого мощного корабля

По информации издания, российские оккупанты начали маскировать свои корабли, которые располагаются в захваченном Крыму.

Так, на фрегате "Адмирал Григорович", самом мощном корабле Черноморского флота Российской Федерации, выкрасили нос и корму в темный цвет.

Зачем это россиянам

Издание отмечает, что таким образом, вероятно, российские оккупанты пытаются сбить с толку украинские подразделения, которые могут атаковать российские цели с помощью беспилотников.

Эти дроны используют для идентификации дронов камеры. Так что, возможно, такая покраска, визуально сокращающая длину фрегата, может сбить с толку операторов беспилотников, чтобы те восприняли "Адмирала Григоровича" за менее ценный объект.

Маскировка "Адмирала Григорьевича"
Маскировка "Адмирала Григоровича"
Фото: Naval News

Напомним, что 24 мая корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке дронов.

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