СМИ узнали, как Россия маскирует один из своих главных кораблей в Черном море
Российские оккупанты в Крыму боятся атаки украинских беспилотников. Для этого они окрасят свой самый мощный корабль Черноморского флота так, чтобы сбить операторов дронов с толку.
Об этом сообщает издание Naval News.
Маскировка самого мощного корабля
По информации издания, российские оккупанты начали маскировать свои корабли, которые располагаются в захваченном Крыму.
Так, на фрегате "Адмирал Григорович", самом мощном корабле Черноморского флота Российской Федерации, выкрасили нос и корму в темный цвет.
Зачем это россиянам
Издание отмечает, что таким образом, вероятно, российские оккупанты пытаются сбить с толку украинские подразделения, которые могут атаковать российские цели с помощью беспилотников.
Эти дроны используют для идентификации дронов камеры. Так что, возможно, такая покраска, визуально сокращающая длину фрегата, может сбить с толку операторов беспилотников, чтобы те восприняли "Адмирала Григоровича" за менее ценный объект.
Напомним, что 24 мая корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке дронов.