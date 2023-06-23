ЗМІ дізналися, як Росія маскує один зі своїх головних кораблів у Чорному морі
Російські окупанти в Криму бояться атаки українських безпілотників. Для цього вони пофарбувати свій найпотужніший корабель Чорноморського флоту так, щоб збити операторів дронів з пантелику.
Про це повідомляє видання Naval News.
Маскування найпотужнішого корабля
За інформацією видання, російські окупанти почали маскувати свої кораблі, які розташовуються в захопленому Криму.
Так, на фрегаті "Адмірал Григорович", найпотужнішому кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, пофарбували ніс і корму в темний колір.
Навіщо це росіянам
Видання зазначає, що таким чином, імовірно, російські окупанти намагаються збити з пантелику українські підрозділи, які можуть атакувати російські цілі за допомогою безпілотників.
Ці дрони використовують для ідентифікації кораблів камери. Тож, можливо, таке фарбування, яке візуально скорочує довжину фрегату, може збити з пантелику операторів безпілотників, щоб ті сприйняли "Адмірала Григоровича" за менш цінний об’єкт.
Нагадаємо, що 24 травня корабель Чорноморського флоту РФ "Іван Хурс" зазнав атаки дронів.