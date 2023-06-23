Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ дізналися, як Росія маскує один зі своїх головних кораблів у Чорному морі arrow

ЗМІ дізналися, як Росія маскує один зі своїх головних кораблів у Чорному морі

23 червня 2023 13:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
ЗМІ дізналися, як Росія маскує один зі своїх головних кораблів у Чорному морі
Російський фрегат "Адмірал Григорович". Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Російські окупанти в Криму бояться атаки українських безпілотників. Для цього вони пофарбувати свій найпотужніший корабель Чорноморського флоту так, щоб збити операторів дронів з пантелику.

Про це повідомляє видання Naval News.

Читайте також:

Маскування найпотужнішого корабля

За інформацією видання, російські окупанти почали маскувати свої кораблі, які розташовуються в захопленому Криму.

Так, на фрегаті "Адмірал Григорович", найпотужнішому кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації, пофарбували ніс і корму в темний колір.

Навіщо це росіянам

Видання зазначає, що таким чином, імовірно, російські окупанти намагаються збити з пантелику українські підрозділи, які можуть атакувати російські цілі за допомогою безпілотників.

Ці дрони використовують для ідентифікації кораблів камери. Тож, можливо, таке фарбування, яке візуально скорочує довжину фрегату, може збити з пантелику операторів безпілотників, щоб ті сприйняли "Адмірала Григоровича" за менш цінний об’єкт.

Маскування "Адмірала Григоровича"
Маскування "Адмірала Григоровича"
Фото: Naval News

Нагадаємо, що 24 травня корабель Чорноморського флоту РФ "Іван Хурс" зазнав атаки дронів.

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB