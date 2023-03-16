СМИ узнали, куда должны были эвакуировать самолет АН-225 "Мрия"

В первые дни войны "Мрия" должна была полететь в Германию

Легендарный украинский самолет "Мрия" должны были эвакуировать в первые дни войны в Германию. Речь идет об аэропорте "Лейпциг/Галле", который был для него "вторым домом".

Об этом пишет Bild.

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По информации издания, в начале российского вторжения в Украине, АН-225 "Мрия" должен был улететь в Германию. В Bild отмечают, что эвакуация самолета была спланирована заранее.

Капитан экипажа Дмитрий Антонов рассказал, что уже 23 февраля вечером, накануне войны, он находился внутри полностью заправленного самолета и готов был улетать. Но этого не позволили сделать "по указанию высшего руководства".

"Перемещение АН-225 и меньшего АН-124 самолетов было запланировано на 25 февраля. Решение об этом было принято 21 февраля. Разговоры об этом велись за несколько недель до этого", — заявил изданию представитель аэропорта "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.

СМИ отмечают, что стоянки для украинских самолетов были готовы уже 26 января.

В Bild пишут, что важнейшие самолеты могли намеренно оставить под ударом, чтобы остальные воздушные суда остались нетронутыми.

Напомним, недавно СБУ провела обыски и объявила подозрения бывшему руководству завода "Антонов".