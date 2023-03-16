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ЗМІ дізналися, куди мали евакуювати літак АН-225 "Мрія"

16 березня 2023 23:02
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
В перші дні війни "Мрія" мала полетіти до Німеччини
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Легендарний український літак "Мрія" мали евакуювати в перші дні війни до Німеччини. Йдеться про аеропорт "Лейпциг/Галле", який був для нього "другою домівкою".

Про це пише Bild.

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Деталі

За інформацією видання, на початку російського вторгнення в Україні, АН-225 "Мрія" мав полетіти до Німеччини. У Bild зазначають, що евакуацію літака було сплановано заздалегідь. 

Капітан екіпажу Дмитро Антонов розповів, що вже 23 лютого ввечері, напередодні війни, він знаходився усередині повністю заправленого літака і був готовий відлітати. Але цього не дозволили зробити "за вказівкою вищого керівництва".

"Переміщення АН-225 та меншого АН-124 літаків було заплановано на 25 лютого. Рішення про це було прийнято 21 лютого. Розмови про це велися за кілька тижнів до цього", — заявив виданню представник аеропорту "Лейпциг/Галле" Уве Шухарт.

ЗМІ зазначають, що стоянки для українських літаків були готові вже 26 січня.

У Bild пишуть, що найважливіші літаки могли навмисно залишили під ударом, аби решта повітряних суден залишилася недоторканою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ провела обшуки та оголосила підозри колишньому керівництву заводу "Антонов".

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