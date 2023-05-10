СМИ обнародовали карту военных объектов в оккупированном Крыму
Журналисты обнаружили и нанесли на карту более 200 военных объектов в Крыму. Россияне за время оккупации систематически насыщали захваченный полуостров войсками и техникой.
Об этом сообщило издание "Радио Свобода".
Милитаризация Крыма
Журналисты проектов "Крым.Реалии", "Схеми", "Радіо Свобода", RFE/RL's Central Newsroom создали карту военных объектов на территории полуострова Крым.
Всего на карту было нанесено более 200 объектов.
Россия, как отметили авторы проекта, с 2014 года систематически милитаризировала захваченный украинский полуостров, увеличивая количество своих войск в Крыму.
Какие объекты были замечены на полуострове
На карте размещены такие объекты, как:
- военные полигоны;
- базы топлива;
- склады боеприпасов;
- местоположения РЛС и ПВО;
- места расположения штабов и воинских частей разных родов войск;
- аэродромы и базы Черноморского флота России
Наибольшее количество военных объектов расположено в районах Севастополя, Евпатории и Керчи.
Журналисты обнаружили их с помощью спутниковых снимков Planet Labs и собранных фотографий.
Напомним, что, по информации ГУР, россияне, несмотря на милитаризацию Крыма, паникуют и планируют убегать с полуострова в Россию.