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СМИ обнародовали карту военных объектов в оккупированном Крыму

10 мая 2023 10:06
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
СМИ обнародовали карту военных объектов в оккупированном Крыму
Российские войска на оккупированном украинском полуострове. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Журналисты обнаружили и нанесли на карту более 200 военных объектов в Крыму. Россияне за время оккупации систематически насыщали захваченный полуостров войсками и техникой.

Об этом сообщило издание "Радио Свобода".

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Милитаризация Крыма

Журналисты проектов "Крым.Реалии", "Схеми", "Радіо Свобода", RFE/RL's Central Newsroom создали карту военных объектов на территории полуострова Крым.

Всего на карту было нанесено более 200 объектов.

Все военные объекты в Крыму
Все военные объекты в Крыму.
Скриншот карты

Россия, как отметили авторы проекта, с 2014 года систематически милитаризировала захваченный украинский полуостров, увеличивая количество своих войск в Крыму.

Какие объекты были замечены на полуострове

На карте размещены такие объекты, как:

  • военные полигоны;
  • базы топлива;
  • склады боеприпасов;
  • местоположения РЛС и ПВО;
  • места расположения штабов и воинских частей разных родов войск;
  • аэродромы и базы Черноморского флота России

Наибольшее количество военных объектов расположено в районах Севастополя, Евпатории и Керчи.

Журналисты обнаружили их с помощью спутниковых снимков Planet Labs и собранных фотографий.

Напомним, что, по информации ГУР, россияне, несмотря на милитаризацию Крыма, паникуют и планируют убегать с полуострова в Россию.

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