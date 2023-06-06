СМИ показали спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
В сети появились спутниковые фотографии разрушенной Каховской ГЭС. На них можно увидеть последствия взрыва.
Снимки опубликовало издание "Схемы".
Разрушенная Каховская ГЭС
"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции", — говорится в сообщении.
Издание также показало, как выглядела Каховская ГЭС 4 июня.
В "Укргидроэнерго" заявили, что в результате подрыва ГЭС полностью разрушена, однако по словам спикера Сил обороны Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, но есть существенные повреждения.
Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.
Также мы писали, что вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника подорванной россиянами Каховской ГЭС.
Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 6 июня, российские оккупанты разрушили и повредили более 80 населенных пунктов Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС из опасных городов и сел эвакуировали более 1000 человек.