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СМИ показали спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС

6 июня 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
СМИ показали спутниковые снимки разрушенной Каховской ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети появились спутниковые фотографии разрушенной Каховской ГЭС. На них можно увидеть последствия взрыва.

Снимки опубликовало издание "Схемы".

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Разрушенная Каховская ГЭС

"На свежих спутниковых фото Planet Labs за 6 июня 2023 года видны последствия подрыва Каховской гидроэлектростанции", — говорится в сообщении.

Разрушенная Каховская ГЭС
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Схемы

Издание также показало, как выглядела Каховская ГЭС 4 июня.

Каховская ГЭС
Каховская ГЭС 4 июня. Фото: Схемы

В "Укргидроэнерго" заявили, что в результате подрыва ГЭС полностью разрушена, однако по словам спикера Сил обороны Натальи Гуменюк, не вся дамба разрушена, но есть существенные повреждения.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника подорванной россиянами Каховской ГЭС.

Добавим, по состоянию на сегодняшний день, 6 июня, российские оккупанты разрушили и повредили более 80 населенных пунктов Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС из опасных городов и сел эвакуировали более 1000 человек.

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