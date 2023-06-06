ЗМІ показали супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar

У мережі з'явилися супутникові світлини зруйнованої Каховської ГЕС. На них можна побачити наслідки підриву.

Знімки опублікувало видання "Схеми".

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Зруйнована Каховська ГЕС

"На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції", — йдеться у повідомленні.

Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Схеми

Видання також показало, як виглядала Каховська ГЕС 4 червня.

Каховська ГЕС 4 червня. Фото: Схеми

В "Укргідроенерго" заявили, що внаслідок підриву ГЕС повністю зруйнована, однак за словами речниці Сил оборони Наталії Гуменюк, не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження.

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Додамо, станом на сьогодні, 6 червня, російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 80 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС з небезпечних міст та сіл евакуювали понад 1000 осіб.