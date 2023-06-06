Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ЗМІ показали супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС arrow

ЗМІ показали супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС

6 червня 2023 16:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗМІ показали супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі з'явилися супутникові світлини зруйнованої Каховської ГЕС. На них можна побачити наслідки підриву.

Знімки опублікувало видання "Схеми".

Читайте також:

Зруйнована Каховська ГЕС

"На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції", — йдеться у повідомленні.

Разрушенная Каховская ГЭС
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Схеми

Видання також показало, як виглядала Каховська ГЕС 4 червня. 

Каховская ГЭС
Каховська ГЕС 4 червня. Фото: Схеми

В "Укргідроенерго" заявили, що внаслідок підриву ГЕС повністю зруйнована, однак за словами речниці Сил оборони Наталії Гуменюк, не вся дамба зруйнована, але є суттєві пошкодження. 

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

Додамо, станом на сьогодні, 6 червня, російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 80 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС з небезпечних міст та сіл евакуювали понад 1000 осіб.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB