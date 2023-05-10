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ЗМІ показали уламки ракети "Кинджал", яку збили системою Patriot над Києвом

10 травня 2023 17:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЗМІ показали уламки ракети "Кинджал", яку збили системою Patriot над Києвом
Зенітно-ракетний комплекс Patriot. Фото: mind.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Журналісти показали уламки російської ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал", яку нещодавно збили над Києвом. Українським військовим вдалося приземлити ворожу ціль системою Patriot.

Про це повідомляє Bild.

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Збита ракета "Кинджал"

Військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер опублікував відео, на якому показав збиту в Україні російську ракету. 

"Сьогодні нам вдалося побачити у Києві останки ракети "Кинджал", збиту 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася "чудо-зброєю" Путіна", — йдеться у матеріалі.

Ронцхаймер розповів, що наразі проводиться експертиза її частин. 

Російські окупанти та "експерти" заявляли, що збити ракету "Кинджал" таким способом неможливо, однак бійці ЗСУ продемонстрували професіоналізм.

Нагадаємо, Повітряні сили України остаточно підтвердили факт збиття гіперзвукової ракети "Кинджал" над Київською областю. Це сталося під час нічної атаки окупантів.

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