Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СМИ рассказали о ракетных атаках на здание ГУР: какова была реакция Буданова arrow

СМИ рассказали о ракетных атаках на здание ГУР: какова была реакция Буданова

21 июня 2023 10:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
СМИ рассказали о ракетных атаках на здание ГУР: какова была реакция Буданова
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Армия РФ минимум два раза направляла ракеты на здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом в первый раз это произошло в марте 2022 года, а в последний раз в мае 2023 года.

Об этом сообщает The Economist.

Читайте также:

Оккупанты пытались обстрелять здание ГУР

Военнослужащие разведывательного управления поделились с журналистами историей, как мартовская атака на их главный офис на Рыболовном острове в Киеве привела к шоку и параличу среди персонала. Воспоминания о моменте, когда ракеты начали ударять по зданию, окна взлетали на воздух, а полуразрушенные строения обрушивались, вызывают ужас. Ожидавшие в очереди на встречу со своим начальником люди беспомощно пали на пол.

Сотрудники разведки вспоминают, как внезапно дверь открылась, и появился Кирилл Буданов, начальник ГУР. С ним все было в порядке. Он сотряс с себя пыль, надел свою фуражку и вышел на улицу, чтобы оценить масштабы разрушений. 

Напомним, что, для того чтобы победить Россию, необходимо дальнобойное высокоточное вооружение. Украина идет вперед, РФ защищается, однако, чтобы нарастить наши силы, нам нужно иметь оружие дальностью до 200 км.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, почему РФ пытается показать большие потери Украины. По ее словам, нынешние войны происходят в двух измерениях — реальном и информационном.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас