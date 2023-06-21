СМИ рассказали о ракетных атаках на здание ГУР: какова была реакция Буданова

Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: google

Армия РФ минимум два раза направляла ракеты на здание Главного управления разведки Министерства обороны Украины. При этом в первый раз это произошло в марте 2022 года, а в последний раз в мае 2023 года.

Об этом сообщает The Economist.

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Военнослужащие разведывательного управления поделились с журналистами историей, как мартовская атака на их главный офис на Рыболовном острове в Киеве привела к шоку и параличу среди персонала. Воспоминания о моменте, когда ракеты начали ударять по зданию, окна взлетали на воздух, а полуразрушенные строения обрушивались, вызывают ужас. Ожидавшие в очереди на встречу со своим начальником люди беспомощно пали на пол.

Сотрудники разведки вспоминают, как внезапно дверь открылась, и появился Кирилл Буданов, начальник ГУР. С ним все было в порядке. Он сотряс с себя пыль, надел свою фуражку и вышел на улицу, чтобы оценить масштабы разрушений.

Напомним, что, для того чтобы победить Россию, необходимо дальнобойное высокоточное вооружение. Украина идет вперед, РФ защищается, однако, чтобы нарастить наши силы, нам нужно иметь оружие дальностью до 200 км.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, почему РФ пытается показать большие потери Украины. По ее словам, нынешние войны происходят в двух измерениях — реальном и информационном.