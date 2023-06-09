Маляр рассказала, почему РФ врет о больших потерях Украины

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: Минобороны

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, почему РФ пытается показать большие потери Украины. По ее словам, нынешние войны происходят в двух измерениях — реальном и информационном.

Об этом Анна Маляр рассказала в своем Telegram-канале.

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Потери в войне

Заместитель министра обороны отметила, что еще не создали военную технику, которую невозможно уничтожить.

"Любая сторона вооруженного конфликта стремится показать потери противника и засекречивает свои потери во время активной фазы боевых действий", — рассказала Маляр.

Она сообщила, что чем больше открыто информации о противнике, тем проще просчитать его способности и планы.

По словам Маляр, россияне также пытаются узнать информацию через "вброс" провокаций в инфопространство. Таким образом, противника можно заставить сообщить как можно больше информации о себе.

"Для этого забрасываются очень завышенные цифры в ожидании, что мы возмущаясь начнем опровергать и выдадим какие-то данные или косвенные ориентиры на них. Или, скажем, забрасывается информация об исчезновении Главкома или других командующих — в ожидании комментариев и опровержений с демонстрацией на фото и видео локаций — где же они на самом деле", — отметила Маляр.

Она добавила, что нужно понимать, что Украина тоже воюет информацией, как и российские оккупанты.

Напомним, российские интернет-пропагандисты начали масштабную спецоперацию, связанную с подрывом Каховской ГЭС. Россияне пытаются обвинить в своем преступлении украинские власти и лично Владимира Зеленского.

Также мы писали, что количество уничтоженных за прошедшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.