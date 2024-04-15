СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной

Последствия обстрелов Трипольской ТЭС. Фото архивное: соцсети

Недавно Россия возобновила массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины. По данным СМИ, есть две причины, почему РФ прибегла к атакам именно весной, а не в холодное время года.

О каких именно причинах идет речь — рассказали в CNN.

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Почему РФ атакует энергетические объекты весной

Первой причиной атак весной, по словам директора киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александра Харченко, стало то, что РФ нужно было подготовиться к массированным атакам. В частности, накопить оружие и собрать разведывательные данные по энергетическим объектам.

"Эта стратегия явно готовилась долго, они потратили много времени на ее разработку, они явно собирали разведданные и тщательно готовились к этим атакам", — сказал Харечко.

Кроме того, как допустила президент аналитического центра по вопросам энергетики DiXi Group Елена Павленко, Кремль также ожидал момента, когда объекты критической инфраструктуры Украины станут менее защищены системами ПВО, а сами установки будут перемещены ближе к фронту.

"Это не ошибка, это просто расстановка приоритетов. Мы подумали, что если зима закончится, возможно, мы сможем использовать систему ПВО в других местах", — сказала Павленко.

Напомним, по данным СМИ, российские кафиры изменили тактику обстрелов по Украине. Теперь Россия атакует энергетические объекты высокоточными ракетами в менее защищенных регионах, чем Киев.

К слову, ночью 11 апреля российские войска полностью уничтожили Трипольскую ТЭС Киевской области.

"Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно и рассказали, что для этого нужно.