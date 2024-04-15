Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной arrow

СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной

15 апреля 2024 09:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
СМИ выяснили, почему РФ атакует энергетические объекты Украины именно весной
Последствия обстрелов Трипольской ТЭС. Фото архивное: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Недавно Россия возобновила массированные обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины. По данным СМИ, есть две причины, почему РФ прибегла к атакам именно весной, а не в холодное время года.

О каких именно причинах идет речь — рассказали в CNN.

Читайте также:

Почему РФ атакует энергетические объекты весной

Первой причиной атак весной, по словам директора киевского Центра исследований энергетической промышленности (EIRC) Александра Харченко, стало то, что РФ нужно было подготовиться к массированным атакам. В частности, накопить оружие и собрать разведывательные данные по энергетическим объектам.

"Эта стратегия явно готовилась долго, они потратили много времени на ее разработку, они явно собирали разведданные и тщательно готовились к этим атакам", — сказал Харечко.

Кроме того, как допустила президент аналитического центра по вопросам энергетики DiXi Group Елена Павленко, Кремль также ожидал момента, когда объекты критической инфраструктуры Украины станут менее защищены системами ПВО, а сами установки будут перемещены ближе к фронту.

"Это не ошибка, это просто расстановка приоритетов. Мы подумали, что если зима закончится, возможно, мы сможем использовать систему ПВО в других местах", — сказала Павленко.

Напомним, по данным СМИ, российские кафиры изменили тактику обстрелов по Украине. Теперь Россия атакует энергетические объекты высокоточными ракетами в менее защищенных регионах, чем Киев.

К слову, ночью 11 апреля российские войска полностью уничтожили Трипольскую ТЭС Киевской области.

"Центрэнерго" потеряло 100% своей генерации. Однако впоследствии в ведомстве заявили, что восстановить объект возможно и рассказали, что для этого нужно.

война
россияне
обстрелы
сфера энергетики
ГЭС
оккупанты
ТЭС
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины

3 апреля 2024
Новость с видео

07:30 Когда сажать картошку в апреле 2024 — благоприятные даты по лунному календарю