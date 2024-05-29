Пропавшие без вести и пленные — как Россия усложняет процесс поиска украинцев

Мария Климик рассказывает о процессе поиска украинцев. Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform

Основной проблемой в поиске пропавших без вести украинцев является отсутствие коммуникации с РФ. Страна-агрессор не передает Украине информацию о том, кто именно находится в плену.

Об этом заявила журналистка Медийной инициативы по правам человека Мария Климик во время пресс-конференции в среду, 29 мая.

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Журналистка подчеркнула, что вопрос пропавших без вести очень важен, поскольку такими считаются десятки тысяч украинцев.

"На данный момент по нашим подсчетам есть 38 тысяч пропавших без вести. В эту статистику входят как гражданские, так и военнослужащие. И мы не можем утверждать, что эта цифра является окончательной — а все эти люди действительно пропавшими без вести", — сказала Климик.

Она добавила, что возникает большая проблема в коммуникации с российской стороной.

"Они не сообщают Украине о том, кого именно содержат в плену", — подчеркнула спикер.

Климик отметила, что большим источником информации о пребывании граждан в плену есть именно обмены, поскольку освобожденные из плена могут рассказать о тех, кто до сих пор там находится.

По ее словам, большой вклад в сбор информации делают непосредственно родные пропавших без вести. В частности, показательна история 57-й бригады, где родные активно приобщились к поиску информации о своих пропавших без вести родственниках.

Напомним, что обмен пленных по принципам "всех на всех" будет одним из трех пунктов, который Украина выносит на саммит мира.

Ранее стало известно, что Россия удерживает в плену более 400 украинских женщин , среди которых много гражданских. Кроме того, есть украинки, о которых ничего неизвестно с 2014 года.