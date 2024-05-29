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Зниклі безвісти та полонені — як Росія ускладнює процес пошуку українців

29 травня 2024 17:16
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Зниклі безвісти та полонені — як Росія ускладнює процес пошуку українців
Марія Климик розповідає про процес пошуку українців. Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

Основною проблемою в пошуку зниклих безвісти українців є відсутність комунікації з РФ. Країна-агресор не передає Україні інформацію про те, хто саме перебуває в полоні.

Про це заявила журналістка Медійної ініціативи за права людини Марія Климик під час прессконференції у середу, 29 травня.

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Журналістка наголосила, що питання зниклих безвісти є дуже важливим, оскільки такими вважаються десятки тисяч українців.

"На зараз, за нашими підрахунками, є 38 тисяч зниклих безвісти. В цю статистику входять як цивільні громадяни, так і військовослужбовці. І ми не можемо стверджувати, що ця цифра є остаточною — а всі ці люди є дійсно зниклими безвісти", — сказала Климик.

Вона додала, що наразі виникає велика проблема у комунікації з російською стороною. 

"Вони не повідомляють Україну про те кого саме утримують в полоні", — підкреслила спікерка.

Климик зазначила, що великим джерелом інформації про перебування громадян у полоні є саме обміни полоненими, позаяк звільнені з полону можуть розповісти про тих, хто ще досі там перебуває.

За її словами, великий внесок щодо збору інформації роблять безпосередньо рідні зниклих безвісти. Зокрема, показовою є історія 57-ї бригади, де рідні активно долучилися до пошуку інформації щодо своїх зниклих безвісти родичів.

Нагадаємо, що обмін полонених за принципов "всіх на всіх" буде одним з трьох пунктів, який Україна виносить на Саміт миру. 

Раніше стало відомо, що Росія утримує в полоні понад 400 українських жінок, серед яких багато цивільних. Крім того, є українки, про яких нічого не відомо з 2014 року.

українці
полонені
війна в Україні
зниклі безвісти
Росія

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