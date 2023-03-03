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Снимает фейковые видео: Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте

3 марта 2023 15:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Евгений Пригожин
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Террорист и владелец ППК "Вагнер" Пригожин записал видео, в котором он утверждает о якобы окружении Бахмута. Но на самом деле это часть дезинформационной кампании.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отметили в Центре, видео, опубликованное Пригожином, было записано в Парасковеевке, о захвате которой оккупанты объявили еще 20 февраля. Населённый пункт находится в более чем 7 километрах от Бахмута.

"Видео провокационно и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с требованием распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", — говорится в сообщении.

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В Центре Национального Сопротивления также добавили, что Пригожин ранее имитировал пребывание на передовой, в действительности находясь в тылу.

"В январе он выдал фото из пещеры у Владимировки за соляные шахты Соледара, тогда же продолжались бои", — напомнили в Центре.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр 2 марта сообщила о том, что наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута.

Фото: Центр национального сопротивления

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