Снимает фейковые видео: Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте
Террорист и владелец ППК "Вагнер" Пригожин записал видео, в котором он утверждает о якобы окружении Бахмута. Но на самом деле это часть дезинформационной кампании.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Фейковые видео о Бахмуте
Как отметили в Центре, видео, опубликованное Пригожином, было записано в Парасковеевке, о захвате которой оккупанты объявили еще 20 февраля. Населённый пункт находится в более чем 7 километрах от Бахмута.
"Видео провокационно и является частью дезинформационной кампании против населения Украины с требованием распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства", — говорится в сообщении.
В Центре Национального Сопротивления также добавили, что Пригожин ранее имитировал пребывание на передовой, в действительности находясь в тылу.
"В январе он выдал фото из пещеры у Владимировки за соляные шахты Соледара, тогда же продолжались бои", — напомнили в Центре.
Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр 2 марта сообщила о том, что наблюдается чрезмерная активизация российской информационной кампании, сопровождающей штурм Бахмута.
Фото: Центр национального сопротивления