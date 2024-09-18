СБУ подтвердило атаку на склад боеприпасов в Тверской области

Мощный взрыв на складе боеприпасов в Торопце Тверской области. Фото: скриншот

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны подтвердили факт уничтожения дроном склада с боеприпасами в России. Благодаря успешной атаке на арсенале города Торопец Тверской области уничтожены ракеты типа "Искандер", "Точка-У", КАБы, а также другие артиллерийские припасы.

Об этом Новини.LIVE узнали из собственных источников в СБУ.

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В СБУ заявили о совместной работе с Главным управлением разведки и Силами специальных операций по уничтожению вражеского состава боеприпасов в Торопце Тверской области.

В результате успешной дроновой атаки россияне потеряли склад, где хранились ракеты для комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.

В результате попадания украинского дрона, на складе началась сверхмощная детонация. Взрывы были такой силы, что в домах местных жителей волной вынесло балконы и окна, а пожар охватил участок шириной 6 км.

Разрушение в доме местных жителей. Фото: соцсети

Гриб от взрыва на складе в г. Торопец. Фото: скриншот

Местные власти объявили эвакуацию населения.

"СБУ вместе с собратьями из Сил обороны продолжает методично уменьшать ракетный потенциал врага, которым тот уничтожает украинские города. Работаем дальше, чтобы организовать подобную "картину" на других военных объектах России, работающих на войну против Украины", — сообщил информированный источник в СБУ.