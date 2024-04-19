Уничтожили на расстоянии 300 км — в ГУР показали кадры работы украинских защитников по Ту-22

Сбитый Ту-22. Фото: скриншот с видео

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины в пятницу, 19 апреля, сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вражеская воздушная цель была сбита на расстоянии 300 километров.

Об этом сообщает ГУР и публикует кадры работы защитников в Telegram.

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"В результате операции ГУР во взаимодействии с Воздушными силами уничтожен бомбардировщик Ту-22МЗ, который сегодня запускал ракеты по Украине", — говорится в сообщении.

Там отметили, что его удалось сбить на расстоянии около 300 км теми же средствами, которыми ранее поразили российский самолет А-50.

"В результате поражения бомбардировщик смог долететь в район Ставрополя, где упал и разбился", — рассказали в разведке.

В ГУР подчеркнули, что это первое успешное уничтожение стратегического бомбардировщика в воздухе во время боевого вылета с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Скриншот поста ГУР

Ранее мы писали, что военный самолет Ту-22м3 РФ был сбит в небе над Ставропольским краем РФ. Предварительно именно с него этой ночью оккупанты атаковали украинские города.

А спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что сбивание российского бомбардировщика было местью за атаку мирных городов.