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Знищили на відстані 300 км — в ГУР показали кадри роботи українських захисників по Ту-22

19 квітня 2024 11:13
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Знищили на відстані 300 км — в ГУР показали кадри роботи українських захисників по Ту-22
Збитий Ту-22. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України у п'ятницю, 19 квітня, збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Ворожа повітряна ціль була збита на відстані 300 кілометрів.

Про це повідомляє ГУР та публікує кадри роботи захисників у Telegram.

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Збиття російського літака Ту-22М3

"Внаслідок операції ГУР у взаємодії з Повітряними силами знищено бомбардувальник Ту-22МЗ, який сьогодні запускав ракети по Україні", — йдеться у повідомленні.

Там зауважили, що його вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів тими ж засобами, якими раніше уразили російський літак А-50.

"Внаслідок ураження бомбардувальник зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився", — розповіли в розвідці.

В ГУР наголосили, що це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Скриншот допису ГУР

Раніше ми писали, що військовий літак Ту-22м3 РФ був збитий в небі над Ставропольським краєм РФ. Попередньо саме з нього цієї ночі окупанти атакували українські міста. 

А речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що збиття російського бомбардувальника було помстою за атаку мирних міст.

літак
окупанти
ППО
винищувач
війна в Україні
ГУР

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