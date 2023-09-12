Уничтожили танки, броневики и склады: в СБУ показали работу контрразведки по оккупантам
12 сентября 2023 17:59
Работа украинского БПЛА по транспорту окупантов. Фото: скриншот с видео
Контрразведка СБУ продолжает уничтожать технику оккупантов ударными дронами. Так, в последнее время защитники ликвидировали танки, броневики, дроны и прочее.
Об этом сообщает СБУ.
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СБУ поделилась кадрами работы контрразведки по оккупантах. Наши защитники успешно уменьшают присутствие врагов с помощью БПЛА.
Среди последних подстреленных "трофеев":
- 3 танка;
- 4 бронированные машины разных типов;
- 8 РЛС, РЭБ и станций связи;
- 9 единиц автомобильной техники;
- 9 огневых позиций;
- 4 состава с БК и топливом;
- "гнездо" российских операторов fpv-дронов.
К тому же контрразведчики ликвидировали более трех десятков оккупантов.
Напомним, Сырский показал, как боевая бригада хорошо уничтожает позиции кафиров.
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