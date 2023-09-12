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Уничтожили танки, броневики и склады: в СБУ показали работу контрразведки по оккупантам

12 сентября 2023 17:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Уничтожили танки, броневики и склады: в СБУ показали работу контрразведки по оккупантам
Работа украинского БПЛА по транспорту окупантов. Фото: скриншот с видео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Контрразведка СБУ продолжает уничтожать технику оккупантов ударными дронами. Так, в последнее время защитники ликвидировали танки, броневики, дроны и прочее.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ поделилась кадрами работы контрразведки по оккупантах. Наши защитники успешно уменьшают присутствие врагов с помощью БПЛА.

Среди последних подстреленных "трофеев":

  • 3 танка;
  • 4 бронированные машины разных типов;
  • 8 РЛС, РЭБ и станций связи;
  • 9 единиц автомобильной техники;
  • 9 огневых позиций;
  • 4 состава с БК и топливом;
  • "гнездо" российских операторов fpv-дронов.

К тому же контрразведчики ликвидировали более трех десятков оккупантов.

Напомним, Сырский показал, как боевая бригада хорошо уничтожает позиции кафиров.

Также Жданов прокомментировал возможности для контрнаступления ВСУ зимой.

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