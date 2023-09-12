Уничтожили танки, броневики и склады: в СБУ показали работу контрразведки по оккупантам

Работа украинского БПЛА по транспорту окупантов. Фото: скриншот с видео

Контрразведка СБУ продолжает уничтожать технику оккупантов ударными дронами. Так, в последнее время защитники ликвидировали танки, броневики, дроны и прочее.

Об этом сообщает СБУ.

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СБУ поделилась кадрами работы контрразведки по оккупантах. Наши защитники успешно уменьшают присутствие врагов с помощью БПЛА.

Среди последних подстреленных "трофеев":

3 танка;

4 бронированные машины разных типов;

8 РЛС, РЭБ и станций связи;

9 единиц автомобильной техники;

9 огневых позиций;

4 состава с БК и топливом;

"гнездо" российских операторов fpv-дронов.

К тому же контрразведчики ликвидировали более трех десятков оккупантов.

Напомним, Сырский показал, как боевая бригада хорошо уничтожает позиции кафиров.

Также Жданов прокомментировал возможности для контрнаступления ВСУ зимой.