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В ISW назвали головні напрямки, де просуваються ЗСУ

12 вересня 2023 08:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В ISW назвали головні напрямки, де просуваються ЗСУ
Українські бійці на фронті. Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Станом на 11 вересня українські війська продовжують контрнаступ у Донецькій і Запорізькій областях. ЗСУ просунулися в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування ЗСУ на фронті

Вчора, 11 вересня, українські військові повідомили, що за останній тиждень звільнили 2 квадратних кілометри території на Бахмутському напрямку та досягли успіхів поблизу Кліщіївки (6 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр також повідомила, що за минулий тиждень українські війська на Запорізькому напрямку загалом звільнили 4,8 кв. км.

Нагадаємо, 11 вересня українські оборонці звільнили частину селища Опитне біля Авдіївки у Донецькій області. Зараз ЗСУ закріплюються у тих районах, де вони мали успіх.

28 серпня в Міноборони підтвердили, що ЗСУ повністю звільнили Роботине у Запорізькій області та рухаються далі.

А 16 серпня ЗСУ звільнили село Урожайне в Донецькій області. У визволенні Урожайного, зокрема, брали участь бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

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