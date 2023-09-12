Знищили танки, броньовики та склади: у СБУ показали роботу контррозвідки по окупантах
12 вересня 2023 17:59
Робота українського БпЛА по транспорту окупантів. Фото: скриншот з відео
Контррозвідка СБУ продовжує знищувати техніку окупантів ударними дронами. Так, за останній час захисники ліквідували танки, броньовики, дрони та інше.
Про це повідомляє СБУ.
Читайте також:
Що втратили окупанти завдяки українській контррозвідці
СБУ поділилась кадрами роботи контррозвідки по окупантах. Наші захисники успішно зменшують присутність ворогів за допомогою БпЛА.
Серед останніх впольованих "трофеїв":
- 3 танки;
- 4 броньовані машини різних типів;
- 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку;
- 9 одиниць автомобільної техніки;
- 9 вогневих позицій;
- 4 склади з БК і паливом;
- "гніздо" російських операторів fpv-дронів.
До того ж контррозвідники ліквідували понад три десятки окупантів.
Нагадаємо, Сирський показав, як бойова бригада гарно знищує позиції окупантів.
Також Жданов прокоментував можливості для контрнаступу ЗСУ взимку.