Знищили танки, броньовики та склади: у СБУ показали роботу контррозвідки по окупантах

Робота українського БпЛА по транспорту окупантів. Фото: скриншот з відео

Контррозвідка СБУ продовжує знищувати техніку окупантів ударними дронами. Так, за останній час захисники ліквідували танки, броньовики, дрони та інше.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ поділилась кадрами роботи контррозвідки по окупантах. Наші захисники успішно зменшують присутність ворогів за допомогою БпЛА.

Серед останніх впольованих "трофеїв":

3 танки;

4 броньовані машини різних типів;

8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку;

9 одиниць автомобільної техніки;

9 вогневих позицій;

4 склади з БК і паливом;

"гніздо" російських операторів fpv-дронів.

До того ж контррозвідники ліквідували понад три десятки окупантів.

Нагадаємо, Сирський показав, як бойова бригада гарно знищує позиції окупантів.

Також Жданов прокоментував можливості для контрнаступу ЗСУ взимку.