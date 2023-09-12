Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Знищили танки, броньовики та склади: у СБУ показали роботу контррозвідки по окупантах arrow

Знищили танки, броньовики та склади: у СБУ показали роботу контррозвідки по окупантах

12 вересня 2023 17:59
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Знищили танки, броньовики та склади: у СБУ показали роботу контррозвідки по окупантах
Робота українського БпЛА по транспорту окупантів. Фото: скриншот з відео
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Контррозвідка СБУ продовжує знищувати техніку окупантів ударними дронами. Так, за останній час захисники ліквідували танки, броньовики, дрони та інше.

Про це повідомляє СБУ.   

Читайте також:

Що втратили окупанти завдяки українській контррозвідці

СБУ поділилась кадрами роботи контррозвідки по окупантах. Наші захисники успішно зменшують присутність ворогів за допомогою БпЛА. 

Серед останніх впольованих "трофеїв":

  • 3 танки;
  • 4 броньовані машини різних типів;
  • 8 РЛС, РЕБ та станцій зв’язку;
  • 9 одиниць автомобільної техніки;
  • 9 вогневих позицій;
  • 4 склади з БК і паливом;
  • "гніздо" російських операторів fpv-дронів.

До того ж контррозвідники ліквідували понад три десятки окупантів.

Нагадаємо, Сирський показав, як бойова бригада гарно знищує позиції окупантів.

Також Жданов прокоментував можливості для контрнаступу ЗСУ взимку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

None

Жінки на обліку, повістки в "Дії". Чого чекати від нового керівництва Міноборони

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

06:40Ціни на металобрухт у вересні: скільки коштує 1 кг нержавіючої сталі в Україні

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз