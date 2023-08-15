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"Уничтожили танки и элитную роту": какие успехи имеют ВСУ на Бахмутском направлении

15 августа 2023 18:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
"Уничтожили танки и элитную роту": какие успехи имеют ВСУ на Бахмутском направлении
Украинские защитники уничтожают врагов. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Силы обороны Украины продолжают удерживать инициативу на Бахмутском направлении. Кроме того, успешно уничтожают российских захватчиков и их военную технику.

Об этом сообщил офицер Александр Бородин в эфире телемарафона.

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По словам офицера, со стороны российских военных была достаточно сильная контратака на освободившиеся территории на Бахмутском направлении. ВСУ успешно ее отбили.

Кроме того, во время боевого столкновения украинские защитники уничтожили элитное вражеское подразделение и несколько их танков.

"Мы ее отбили, более того, мы уничтожили три танка Т-90М, а это редко у нас бывает, потому что в большинстве они пехотой пытаются штурмовать. Уничтожили роту пехоты, причем это был такой "фанатский спецназ" — "Эспаньол" — это фанаты ЦСКА", — говорит офицер.

Напомним, за прошедшую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили 3 квадратных километра.

Также добавим, что бойцы 54-й бригады эффектно из воздуха уничтожают врага. Украинские военные сначала выследили засаду россиян, а затем сбросили на них боеприпас.

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