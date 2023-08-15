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"Знищили танки та елітну роту": які успіхи мають ЗСУ на Бахмутському напрямку

15 серпня 2023 18:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Знищили танки та елітну роту": які успіхи мають ЗСУ на Бахмутському напрямку
Українські захисники знищують ворогів. Фото: Генштаб
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Сили оборони України продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку. Окрім цього, успішно знищують російських загарбників та їхню військову техніку. 

Про це повідомив офіцер Олександр Бородін в ефірі телемарафону. 

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За словами офіцера, з боку російських військових була досить сильна контратака на звільнені території на Бахмутському напрямку. ЗСУ успішно її відбили. 

Окрім цього, під час бойового зіткнення українські захисники знищили елітний ворожий підрозділ та декілька їхніх танків. 

"Ми її відбили, більш того, ми знищили три танки Т-90М, а це рідко у нас буває, бо в більшості вони піхотою намагаються штурмувати. Знищили роту піхоти, причому це був такий "фанатський спецназ" — "Еспаньол" — це фанати ЦСКА", — каже офіцер. 

Нагадаємо, за минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили 3 квадратних кілометри.

Також додамо, що бійці 54 бригади ефектно з повітря знищують ворога. Українські військові спочатку вистежили засідку росіян, а згодом скинули на них боєприпас.

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