"Уничтожают россиян адским огнем": Сырский показал работу 22 бригады

Работа 22 ОМБр в деле. Фото: скриншот

Украинские военные, включая артиллеристов и ракетные подразделения, активно ведут боевые действия против противника. В частности ВСУ ведут активные действия на Бахмутском направлении.

Об этом сообщил глава Сухопутных войск, генерал-полковник Александр Сырский в соцсетях.

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В предоставленных видеоматериалах показано, как 22-я механизированная бригада наносит удары по позициям российских войск возле Бахмута, обрушивая на них мощный огневой удар.

"Бахмутское направление. Движение продолжается. Воины 22-й ОМБр уничтожают россиян своим адским огнем", — написал Сырский.

Напомним, что на Бахмутском направлении очень горячо, украинские защитники продолжают уничтожать врага. Так, артиллеристы 22 бригады прицельным ударом уничтожили врагов, скрывавшихся в лесополосе.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Так, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.