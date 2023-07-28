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Сырский показал блестящую работу артиллерии 22 бригады на Бахмутском направлении

28 июля 2023 16:10
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Сырский показал блестящую работу артиллерии 22 бригады на Бахмутском направлении
Украинские военные стреляют из гаубицы. Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

На Бахмутском направлении очень горячо, украинские защитники продолжают уничтожать врага. Так, артиллеристы 22 бригады прицельным ударом уничтожили врагов, скрывавшихся в лесополосе.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский опубликовал видео работы украинской артиллерии.

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Блестящая работа украинской артиллерии

Сырский рассказал, что аэроразведчикам удалось обнаружить оккупантов, которые маскировались в лесополосе, а артиллеристы 22 ОМБр прицельным выстрелом уничтожили врага.

"Бахмутское направление. Великолепная работа реактивной артиллерии 22-й ОМБр. Аэроразведчики обнаружили маскировавшегося в лесополосе противника. Залповым огнем из БМ-21 "Град" россиян был уничтожен", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Сырский показал, как в Соледаре Донецкой области украинские военные уничтожили скрытую радиолокационную станцию российских оккупантов "Аостьонок". Они разместили ее на крыше многоэтажки.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать российских оккупантов и их военную технику. Да, генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражескую пехоту.

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