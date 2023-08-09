"Опять начинается жара": жена оккупанта обсуждает с мужем ситуацию на Купянском направлении

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Главное управление разведки при Минобороны Украины перехватило очередной разговор российского оккупанта с женой. Супруги обсудили ситуацию на Купянском направлении, потери подразделения во время войны, а также обострение ситуации на фронте в результате контрнаступления ВСУ.

Об этом сообщает ГУР.

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Перехваченный разговор оккупанта с женой

— Да, родной мой, как дела? Так хорошо слышно. Че такое? У кого-кого? суббота? 200-ти? В вашем взводе че? Остаток, ну у вас во втором взводу, или в каком? На позиции остался, не отправили его? Опять короче начинается жара? Вас не двигали вперед, надеюсь? А че ж они, не пойму, у них оружие стало стрелять дальше, или эти назад сдали? Ладно, я поняла, извини.

Напомним, что сейчас ситуация на Купянском направлении сложная, однако полностью контролируемая. Бойцы ВСУ знают все планы российских оккупантов и срывают их.

Также мы сообщали, что украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.