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Українські військові показали, як знищують військову техніку окупантів

7 серпня 2023 13:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Українські військові показали, як знищують військову техніку окупантів
Знищення військової техніки росіян. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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Знищення військової техніки ворога

Аеророзвідка 45-ої окремої артилерійської бригади ЗСУ виявила дві російські САУ 2С1 та гаубицю Д-30. У співпраці з підрозділом ракетних військ було здійснено вогневе ураження. У СтратКомі ЗСУ показали, як це відбувалося.

Нагадаємо, минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів на всіх ділянках фронту. Загарбники продовжують зазнавати значних втрат у військовій техніці.

Також ми писали, що українські розвідники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади розповіли про особливості своїх бойових завдань на фронті. Вони поділилися історією, як за допомогою однієї гранати зупинили танковий штурм російських окупантів.

Додамо, ЗСУ продовжують успішно працювати на усіх ділянках фронту, майстерно знищуючи російських окупантів та їхню військову техніку. Відмінно відпрацювала по ворогах група "Асгард". 

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