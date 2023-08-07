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Череватый рассказал о планах россиян и ситуации возле Купянска

7 августа 2023 14:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Череватый рассказал о планах россиян и ситуации возле Купянска
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый. Фото: facebook.com/sergij.cerevatij
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сейчас ситуация на Купянском направлении сложная, однако полностью контролируемая. Бойцы ВСУ знают все планы российских оккупантов и срывают их.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода".

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Купянское направление

По словам Череватого, российские захватчики возле Купянска уже несколько недель пытаются наступать и ищут слабые места в обороне ВСУ. Врагу не удается взять позиции, которые были освобождены прошлой осенью.

"Это они так надеются, они живут реваншем. И это уже не один месяц. Сначала были взяты Донецкая и Луганская области как промежуточный этап. Здесь, учитывая, что наши враги привязаны к датам, символам — они бы до начала сверхуспешной Харьковской операции, где их просто унизили, за считанные дни выбросили с огромной территории. Бросить технику и снаряды", — рассказал Череватый.

Представитель Восточной группировки войск говорит, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска и повторить хоть какой-то отголосок той славы, которую они получили во время захвата Донецкой и Луганской областей.

"Однако мы знаем все их намерения, знаем все подразделения, которые сосредоточены, всех командиров. Все планы. И поэтому уже много недель подряд срываем эти их намерения. И, несмотря на определенную эскалацию, сейчас ситуация, если характеризовать по-военному, очень сложная, но абсолютно контролируемая", — добавил Череватый.

Напомним, украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как оставили захватчиков без САУ 2С1 и гаубицы Д-30.

Также мы писали, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более 500 российских оккупантов на всех участках фронта. Захватчики продолжают нести значительные потери в военной технике.

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