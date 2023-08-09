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"Опять начинается жара": дружина окупанта обговорює з чоловіком ситуацію на Куп'янському напрямку

9 серпня 2023 19:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Опять начинается жара": дружина окупанта обговорює з чоловіком ситуацію на Куп'янському напрямку
Російський окупант. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Головне управління розвідки при Міноборони України перехопило чергову розмову російського окупанта із дружиною. Подружжя обговорило ситуацію на Куп'янському напрямку, втрати підрозділу під час війни, а також загострення ситуації на фронті внаслідок контрнаступу ЗСУ.

Про це повідомляє ГУР.

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Так, мій рідний, як справи? Так добре чути. Що таке? У кого? субота? 200-ті? У вашому взводі що? Залишок, ну у вас у другому взводі, чи в якому? На позиції залишився, чи не відправили його? Знову коротше починається жара? Вас не рухали вперед, сподіваюсь? А що ж вони, не зрозумію, у них зброя почала стріляти далі, чи ці назад здали? Гаразд, я зрозуміла, вибач.

Нагадаємо, що зараз ситуація на Куп'янському напрямку складна, проте повністю контрольована. Бійці ЗСУ знають усі плани російських окупантів та зривають їх.

Також ми повідомляли, що українські військові продовжують знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Вони показали, як залишили загарбників без САУ 2С1 та гаубиці Д-30.

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