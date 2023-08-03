Ще одні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: нещадний обстріл

Снова взрывы в Киевской области: беспощадный обстрел региона
3 августа 2023 03:34
обновлено: 03:38
Дым после взрыва поднимается в небо. Фото: google.com
Ночью, 3 августа, раздаются повторные взрывы в Киевской области. Работает ПВО по вражеским беспилотникам.
Об этом сообщают мониторинговые каналы. Больше о взрывах Киевской области читайте дальше в материале.
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Обновлено 03:37. Воздушная тревога продолжается в Киевской и Черниговской областях. В частности, существует опасность новых ударов для столицы.
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