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Снова взрывы в Киевской области: беспощадный обстрел региона

3 августа 2023 03:34
обновлено: 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ще одні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: нещадний обстріл
Дым после взрыва поднимается в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ночью, 3 августа, раздаются повторные взрывы в Киевской области. Работает ПВО по вражеским беспилотникам.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Больше о взрывах Киевской области читайте дальше в материале.

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Обновлено 03:35. Повторные взрывы слышат жители Киевской области. По предварительной информации, работает ПВО.

Обновлено 03:37. Воздушная тревога продолжается в Киевской и Черниговской областях. В частности, существует опасность новых ударов для столицы.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновляется...

 

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