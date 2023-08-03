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Знову вибухи в Київській області: нещадний обстріл регіону

3 серпня 2023 03:34
оновлено: 03:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ще одні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: нещадний обстріл
Дим після вибуху здіймається в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі, 3 серпня, лунають повторні вибухи в Київській області. Працює ППО по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляють моніторингові канали. Більше про вибухи в Київській області читайте далі в матеріалі.

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Оновлено 03:35. Повторні вибухи чують жителі Київщини. За попередньою інформацією, працює ППО.

Оновлено 03:37. Повітряна тривога досі триває в Київській та Чернігівській областях. Зокрема, є небезпека нових ударів для столиці.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...

 

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