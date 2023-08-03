Ще одні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: нещадний обстріл

Дим після вибуху здіймається в небо. Фото: google.com

Вночі, 3 серпня, лунають повторні вибухи в Київській області. Працює ППО по ворожих безпілотниках.

Про це повідомляють моніторингові канали. Більше про вибухи в Київській області читайте далі в матеріалі.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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