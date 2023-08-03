Ще одні вибухи в Київській області вночі 3 серпня: нещадний обстріл

Знову вибухи в Київській області: нещадний обстріл регіону
3 серпня 2023 03:34
оновлено: 03:38
Дим після вибуху здіймається в небо. Фото: google.com
Вночі, 3 серпня, лунають повторні вибухи в Київській області. Працює ППО по ворожих безпілотниках.
Про це повідомляють моніторингові канали. Більше про вибухи в Київській області читайте далі в матеріалі.
Читайте також:
Оновлено 03:35. Повторні вибухи чують жителі Київщини. За попередньою інформацією, працює ППО.
Оновлено 03:37. Повітряна тривога досі триває в Київській та Чернігівській областях. Зокрема, є небезпека нових ударів для столиці.
Оновлюється...