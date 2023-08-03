Вибухи біля Києва вночі 3 серпня: атака ворожих БпЛА

Дим внаслідок вибуху вночі. Ілюстративне фото: google.com

Поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунають потужні вибухи. За офіційними даними, в Київській області на підступах до столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи біля Києва вночі 3 серпня

Оновлено 01:48. Вибухи пролунали поблизу Києва. За словами очільника КМВА Сергія Попка, це чути роботу ППО.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 01:58. Наразі повітряна тривога продовжує поширюватись Україною через активність ворожої тактичної авіації.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що в середу, 2 серпня, у ряді районів Криму пролунали потужні вибухи. У зв'язку з цим було тимчасово обмежено рух через Керченський міст.

Також ми повідомляли, що Росія не перестає тероризувати мирних українців. Так, минулої ночі Київ атакували ворожі БпЛА. Є інформація про падіння уламків збитих дронів в кількох районах столиці.