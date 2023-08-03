Вибухи біля Києва вночі 3 серпня: атака ворожих БпЛА

Біля Києва вибухи: ворожий обстріл БпЛА
Поблизу Києва вночі, 3 серпня, лунають потужні вибухи. За офіційними даними, в Київській області на підступах до столиці працюють сили ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи біля Києва вночі 3 серпня
Оновлено 01:48. Вибухи пролунали поблизу Києва. За словами очільника КМВА Сергія Попка, це чути роботу ППО.
Оновлено 01:58. Наразі повітряна тривога продовжує поширюватись Україною через активність ворожої тактичної авіації.
Нагадаємо, що в середу, 2 серпня, у ряді районів Криму пролунали потужні вибухи. У зв'язку з цим було тимчасово обмежено рух через Керченський міст.
Також ми повідомляли, що Росія не перестає тероризувати мирних українців. Так, минулої ночі Київ атакували ворожі БпЛА. Є інформація про падіння уламків збитих дронів в кількох районах столиці.