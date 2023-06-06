Новая Каховка после подрыва Каховской ГЭС: поведение окупантов

Новая Каховка после взрыва ГЭС. Фото: Facebook Виталий Кубатко

Оккупанты сами же пострадали в результате подрыва Каховской ГЭС — затопило их окопы, пришлось эвакуировать технику. Теперь все свои усилия сосредотачивают на одной улице в Новой Каховке.

Как себя ведут российские войска, Новини.LIVE эксклюзивно узнало у мэра Новой Каховки Владимира Коваленко.

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"Сами позиции оккупантов были расположены вдоль берега – траншеи, окопы. И это все затопило. Они перешли в глубину города. Как рассказывала очевидница — когда выбирались, грузили с собой стиральные машины. Сейчас вся техника оккупантов, в том числе машины, расположена на третьей улице от Днепра — Героев Украины" , — добавил мэр.

Он сказал, что оккупационная российская армия не предпринимает никаких действий, чтобы предотвратить катастрофу. Неизвестно зачем они сосредотачивают технику в одном месте.

Напомним, в ночь с 5 на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонщины.

В сети появилось видео разрушенной россиянами гидроэлектростанции.

По словам специалистов, последствия могут быть катастрофическими. Речь идет о подтоплении окрестных сел и даже Херсона ниже по Днепру, проблемах с охлаждением Запорожской АЭС и водоснабжением юга Украины.