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Зруйнована історія та культура: який вигляд має одна з найстаріших вулиць Маріуполя

14 липня 2023 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зруйнована історія та культура: який вигляд має одна з найстаріших вулиць Маріуполя
Зруйновані будівлі в Маріуполі. Фото: t.me/mariupolrada
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали одну з найстаріших вулиць Маріуполя після російських окупантів. Вона досі залишається в руїнах.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

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Зруйнована вулиця в Маріуполі

"Вулиця Торгова – одна з найстаріших в Маріуполі. Ще з XIX століття тут розташовувалися будинки купців, працювали торговельні заклади, до революції 1917 року знаходилося Маріупольське портове управління", — йдеться у повідомленні.

У міській раді зазначили, що усе це зберігало історію українського міста на півдні Донецької області. 

На відео можна побачити, як російські окупанти зруйнували вулицю. Вони не поспішають щось відновлювати. Загарбники залишили розбиті будинки та зруйнували історію, а також життя людей.

"Саме це принесли загарбники до нашого міста", — додали у міській раді.

Нагадаємо, заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як зараз виглядає Приморський район міста. За його словами, він завжди вважався елітним.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Маріуполі посилилися репресії. Перевіряють абсолютно всіх, незалежно від віку та статі.

Додамо, у тимчасово окупованому Маріуполі медичний колапс. Люди намагаються швидше потрапити до лікарів, тому купують чергу до терапевта.

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