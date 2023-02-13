ВСУ 14 раз атаковали позиции противника, есть успехи, — Генштаб
Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по объектам российских оккупантов. Так, за прошедшие сутки, 12 февраля, было нанесено 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
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ВСУ наносит удары по оккупантам
В сообщении указывается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы и станцию РЭБ противника.
Стоит уточнить, что в Киеве презентовали кинотрилогию "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". Цикл из трех документальных фильмов посвящен боевым операциям с участием военнослужащих ГУР МО в 2022 году.
В сообщении Минкульта говорится, что о войне, документальных фильмах и победе говорили Тарас Шевченко — заместитель министра культуры и информационной политики Украины, Артем Шевченко — автор цикла, журналист и военнослужащий ВСУ, Андрей Юсов — представитель Главного управления разведки Минобороны Украины.
Напомним, что россияне, вероятно, готовятся к чему-то серьезному в феврале текущего года. Оккупанты рассказывают своим родственникам об эскалации конфликта.
Оккупант рассказал своей жене, домой его не отпускают и отпуск возможен только через полгода или год. При этом, по его словам, российские власти сейчас хотят набрать большое количество военных, они вынуждают всех подписывать контракт.