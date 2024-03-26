ВСУ атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму

Корабль "Константин Ольшанский". Фото: VMSU.info

Вооруженные силы Украины во вторник, 26 марта, атаковали корабль "Константин Ольшанский" в Крыму. Пока судно не в боевой готовности.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Плетенчук рассказал, что Силы обороны поразили корабль украинской противокорабельной ракетой "Нептун". Пока все повреждения выясняются, но известно, что судно точно не в боевой готовности.

Он напомнил, что Константин Ольшанский — украинский корабль, но был захвачен российскими войсками во время аннексии Крыма 2014 года.

"Девять лет он стоял в Севастопольской бухте, его разбирали на запчасти, просто банально грабили. Но на десятый год войны они (россияне. — Ред.) поняли, что заканчиваются у них большие десантные корабли этого проекта 775-го, и они решили его восстановить. В течение года там проводили восстановительные работы, но целью этих работ, как мы понимаем, было сделать фальсификацию, чтобы отчитаться московскому руководству и тем самым непонимающим потребителям информации в России и на оккупированных территориях, что они восстановили один якобы из своих десантных кораблей, которые ранее были повреждены", — пояснил спикер ВМС.

Плетенчук также добавил, что россияне хотели выдать ремонт "Константина Ольшанского" за восстановление своих кораблей: или "Минск" или "Оленогорский горняк", потому что там характер повреждения таков, что их восстановление до сих пор под большим вопросом.

"Но поскольку РФ хотела восстановить корабль и использовать его против нашего государства, украинское руководство приняло решение поразить судно "Нетуном", — сказал он.

Также пораженные российские БДК "Азов", "Ямал" и разведывательный корабль "Иван Хурс" не смогут выполнять боевые задачи в ближайшее время.

Повреждение вражеского флота

Напомним, что Силы обороны Украины поразили два больших десантных корабля Черноморского Флота России во временно оккупированном Севастополе в Крыму. Речь идет о судах "Ямал" и "Азов".

Также мы сообщали, что в результате поражения корабля оккупантов "Ямал", он сейчас в критическом состоянии. Россияне непрерывно откачивают воду с корабля, который участвовал в аннексии Крыма.

Добавим, что украинские бойцы повредили важный стратегический объект армии оккупантов. Речь идет об узле связи ЧМ РФ, который был элементом управления войсками армии страны-террориста.