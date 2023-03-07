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​​​ВСУ бьют рекорды по уничтожению оккупантов: Генштаб назвал ошеломляющие потери рф

7 марта 2023 08:18
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Украинские защитники за сутки ликвидировали рекордное количество единиц живой силы и военной техники врага
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Число уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более тысячи человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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Ликвидированные захватчики

За 6 февраля украинские защитники уничтожили на фронтах войны более 1050 российских оккупантов. Это рекордный показатель российских потерь за время полномасштабной войны, большими вероятными потерями оккупантов были разве что на начальном этапе вторжения.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, 11 бронемашин, 23 артиллерийские системы и три средства ПВО врага.

Общие потери армии рф за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 154 830 (+1060) человек ликвидировано;
  • танков — 3432 (+9) ед;
  • боевых бронированных машин — 6 714 (+11) ед;
  • артиллерийских систем — 2 456 (+23) ед;
  • РСЗО — 488 (+0) ед;
  • средств ПВО — 253 (+3) ед;
  • самолетов — 303 (+1) ед;
  • вертолетов — 289 (+0) ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 2095 (+9);
  • крылатых ракет — 873 (+0);
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5 323 (+16) ед;
  • специальной техники — 236 (+2).

Потери армии РФ на 7 марта

Напомним, что такое большое количество российских оккупантов в сутки украинская армия уничтожала лишь несколько раз.

Так, 6 февраля Силы обороны ликвидировали около 1030 захватчиков.

А 17 февраля потери оккупантов составили почти 1010 военнослужащих.

Фото: Генштаб

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