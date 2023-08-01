ВСУ блестяще нанесли удары по оккупантам: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ

За последние 24 часа украинские авиационные силы осуществили семь атак по территории, где располагались войска, вооружение и оборудование российского противника. Кроме того, был уничтожен один командный центр и одна антиракетная установка оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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В сообщении говорится, что украинские ракетные подразделения и артиллерия уничтожили десять артиллерийских установок, четыре радиоэлектронные станции, четыре командных центра, район где было много военной техники, пять объектов противовоздушной защиты, три места, где базировались солдаты противника, и еще две ключевые точки противника.

Ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник провел минометные и артиллерийские атаки на двадцать населенных пунктов.

На Лиманском направлении оккупанты нанесли артиллерийские удары по Невскому, Белогоровке Луганской области, а также Верхнекаменном, Спорном и Раздолевке в Донецкой области. В районе Бахмута противник безрезультатно пытался восстановить свои позиции к северу и западу от Клещиевки в Донецкой области. В результате артиллерийских атак повреждены десятки населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под интенсивным обстрелом из воздуха и с земли украинские отряды успешно отбили наступление российских военных у Авдеевки. Более десяти мест жительства пострадали от артиллерии.

На Марьинском направлении украинские оборонительные силы продолжают противостоять российскому наступлению около Марьинки.

На Шахтерском направлении противник нанес воздушные удары в районах Благодатного и Старомайорского. Враг также пытался вернуть свои позиции к востоку от Старомайорского.

На Запорожском направлении противник фокусируется на противодействии продвижению наших военных и нанес удары возле Орехова.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы затронули десяток населенных пунктов, включая Садовое, Токаревку, Антоновку, Михайловку и сам Херсон.

Сообщение Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.

Также мы сообщали, что главной задачей при контрнаступлении ВСУ на нынешнем этапе является уничтожение артиллерийских установок россиян, которое происходит рекордными темпами. Но ждать победу здесь и сейчас, как это было год назад в Харьковской области, не стоит, потому что россияне также учатся на своих ошибках.