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ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов: последние данные Генштаба

1 августа 2023 12:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов: последние данные Генштаба
Вооруженные силы Украины. Фото: Генштаб ВСУ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов

Ориентировочные потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2023 года следующие:

  • личного состава — около 246690 (+500) человек ликвидировано;
  • танков — 4216 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин — 8205 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 4839 (+23) единиц;
  • РСЗО — 699 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 462 (+2) единиц;
  • самолетов — 315 (+0) единиц;
  • вертолетов — 311 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 4027 (+10);
  • крылатые ракеты — 1347 (+0);
  • корабли /катера — 18 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32) единиц;
  • специальная техника — 718 (+3).
Потери РФ
Потери оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что российские войска постараются удержать Бахмут до последнего, поэтому готовы даже к поражению на юге. Ради спасения репутации Владимира Путина они и начали наступление на Купянском направлении.

Также мы сообщали, что главной задачей при контрнаступлении ВСУ на нынешнем этапе является уничтожение артиллерийских установок россиян, которое происходит рекордными темпами. Но ждать победу здесь и сейчас, как это было год назад в Харьковской области, не стоит, потому что россияне также учатся на своих ошибках.

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