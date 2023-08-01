ВСУ продолжают ликвидировать оккупантов: последние данные Генштаба
Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери оккупантов
Ориентировочные потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2023 года следующие:
- личного состава — около 246690 (+500) человек ликвидировано;
- танков — 4216 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин — 8205 (+17) единиц;
- артиллерийских систем — 4839 (+23) единиц;
- РСЗО — 699 (+0) единиц;
- средства ПВО — 462 (+2) единиц;
- самолетов — 315 (+0) единиц;
- вертолетов — 311 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 4027 (+10);
- крылатые ракеты — 1347 (+0);
- корабли /катера — 18 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн — 7324 (+32) единиц;
- специальная техника — 718 (+3).
Напомним, что российские войска постараются удержать Бахмут до последнего, поэтому готовы даже к поражению на юге. Ради спасения репутации Владимира Путина они и начали наступление на Купянском направлении.
Также мы сообщали, что главной задачей при контрнаступлении ВСУ на нынешнем этапе является уничтожение артиллерийских установок россиян, которое происходит рекордными темпами. Но ждать победу здесь и сейчас, как это было год назад в Харьковской области, не стоит, потому что россияне также учатся на своих ошибках.